/631902/اشتباكات-قرب-المسجد-الأقصى-وقوات-الاحتلال-تعتدي-على-الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين.

قمعت المصلين داخل باحاته

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى، وقمعت المصلين داخل باحاته، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي صوب المصلين في صحن قبة الصخرة، وقرب بابي الأسباط والسلسلة.

وكان عشرات آلالاف من المصلين، قد أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصي المبارك وباحاته، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.

اعتلت سطح المسجد القبلي

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ، أدوا الصلاة، قبل ان تقتحم قوات الاحتلال باحاته وتعتلي سطح المسجد القبلي وتقمع المصلين .

وفدين أمنيين إلى إسرائيل وفلسطين

ويتوجه وفدين أمنيين إلى إسرائيل وفلسطين للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكر التليفزيون المصري.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن الجهود المصرية للتوسط من أجل وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة تكللت بالنجاح.

وأضاف أن الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا توقيت فلسطين.

مصر اقترحت هدنة غزة

وسبق أن قالت الحكومة الإسرائيلية إن مصر اقترحت هدنة غزة وإنها ستكون متبادلة وغير مشروطة.

وأعلن المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي الموافقة على وقف النار من طرف واحد.