صدى واسع لحملة صندوق تحيا مصر لدعم الفلسطينيين: السيسى زعيم العرب

جدة - نرمين السيد - لاقت حملة صندوق تحيا مصر، لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بعد أن أعلن الصندوق فتح حساب بتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة، والتحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء فى القطاع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وفعل الصندوق حساب باسم "037037 - إعادة أعمار غزة" فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات "أون لاين" عبر الموقع الإلكترونى www.tahyamisrfund.org وفى ذات السياق يطلق صندوق تحيا مصر، خلال ساعات قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وتتضمن أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل "المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة"، بالإضافة إلى "مراتب وسجاد وأغطية ومطهرات وكمامة طبية وكذلك ملابس وأدوية". يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة "نتشارك من أجل الإنسانية"، بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.

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