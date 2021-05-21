عاجل.. السيسى ينعى الفنان سمير غانم : عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى على تويتر: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التى رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذى عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع". واختتم بقوله: "رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

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