صور.. وصول القطار المكيف التاسع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول القطار المكيف التاسع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية، ضمن العقد المبرم مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة ثمانى سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصرى، وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.





كما أعلن الوزير، وصول مكونات القطار الثانى من الـ10 قطارات التى يتم تجميعها محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وتشمل المكونات على "هياكل العربات – المعدات – الكراسى – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية"، وتقوم شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بتقديم الدعم الفنى لمصنع سيماف، والذى يقوم حاليا بتجميع مكونات القطار الأول ضمن خطة وزارة النقل بتشجيع توطين هذه الصناعة من خلال نقل الخبرات للمهندسين والفنيين المصريين وزيادة المكون المحلى.

وأضاف الوزير، أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، كما يمكن استخدامها تجاريا فى بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

وتم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع، لافتا أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

تجدر الإشارة إلى أنه تم دخول أربع قطارات حتى الآن من القطارات التى تم توريدها لزيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثالث بعد إنهاء الاختبارات الديناميكية لها ليصبح عدد القطارات العاملة على الخط الثالث 18 قطار، وتجرى أعمال الاختبارات على باقى القطارات التى تم توريدها ويتم دخولها الخدمة تباعا، ويتم توريد هذه القطارات على دفعات بمعدل قطار واحد شهريا.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتضافر جميع أجهزة الدولة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى ولتوفير الوقت والجهد، وفى ضوء خطة تحديث أسطول القطارات العاملة للخط الثانى للمترو للحفاظ على الأصول وتقليل تكاليف الصيانة واستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب.

ويتم حاليا استكمال أسطول قطارات الخط الثالث للمترو لاستيعاب تشغيل الخط الثالث والذى تم افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة منه فى أغسطس 2020 ومن المخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة فى ديسمبر 2021.