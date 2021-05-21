أشاد حزب الشعب الجمهوري بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال بداية من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة الموافق 21 مايو.
وقال الحزب في بيان له صادر اليوم إنه يدعم الخطوات والإجراءات الأمنية التي أعلنت الدولة المصرية اتخاذها للاطمئنان على وقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية.
وجدد الحزب تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.
وأعلن الحزب أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وسيشارك اليوم في قافلة طبية وغذائية كبرى تنظمها أربع كيانات سياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الشعب الجمهوري يشيد بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.