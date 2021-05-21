حزب الشعب الجمهوري يشيد بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية

أشاد حزب الشعب الجمهوري بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال بداية من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة الموافق 21 مايو.

وقال الحزب في بيان له صادر اليوم إنه يدعم الخطوات والإجراءات الأمنية التي أعلنت الدولة المصرية اتخاذها للاطمئنان على وقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية.

وجدد الحزب تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأعلن الحزب أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وسيشارك اليوم في قافلة طبية وغذائية كبرى تنظمها أربع كيانات سياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.