الرئيس السيسي ناعيًا سمير غانم: رسم البهجة على وجوه المصريين

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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "رحل سمير غانم وترك خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.
وأضاف الرئيس في منشور له علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".
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