فيفا يوافق رسميا على دراسة إقامة كأس العالم كل عامين

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على دراسة المقترح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإقامة نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، بدلا من 4 أعوام كما هو متبع حاليا، وذلك خلال الجمعة العمومية الـ71 للفيفا الذي يعقد اليوم عن طريق الفيديو، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.

وصوتت 166 دولة بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، في حين رفضت 22 دولة المقترح، ليعتمد بعدها الفيفا المقترح رسميًا.

ومن المنتظر أن يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم المقترح خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن إقامة البطولة.

وتقام كأس العالم لكرة القدم كل 4 أعوام منذ انطلاق أول بطولة في عام 1930 في أوروجواي، ويعد منتخب البرازيل الأكثر تتويج باللقب برصيد 5 ألقاب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم في شهر نوفمبر من العام المقبل 2022 بمشاركة 32 منتخبا.

المقترح السعودي