الرئيس السيسى ناعياً سمير غانم: رسمت البهجة على وجوه المصريين والأمة العربية

/631904/الرئيس-السيسى-ناعيا-سمير-غانم-رسمت-البهجة-على-وجوه-المصريين-والأمة-العربية

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفنان سمير غانم الذي وافته المنية مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد، قائلا :" رسمت البهجة علي وجوه المصريين والأمة العربية كلها".

الرئيس السيسي قال عبر حسابة الرسمي "فيس بوك" منذ قليل: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وفي سياق متصل تعد قصة حب الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز الأبرز في تاريخ الوسط الفني، إذ كانت قصة فريدة من نوعها تخللتها العديد من المطاردات حتى انتهت بالزواج، واتصفت حياتهم الزوجية بالسلاسة والبعد عن المشاكل التي دائمًا نراها في العلاقات بين ثنائيات زيجات الوسط الفني، فحرصا الثاني سمير غانم ودلال عبد العزيز فصل حياتهم الشخصية عن الفن والشهرة، وبالفعل نجحا ذلك الزواج بإنجاب ابنتيهما دنيا و إيمي وكونا أسرة فنية بارزة في الوسط الفني مليئة بالمواهب والكوميديا.

دوت الخليج يكشف قصة حب الفنان الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز الذي انتهت بزواجهما وإنجاب ابنتين وتكوين أسرة فنية رائعة.

مسرحية أهلاً يادكتور بداية لقاء سمير غانم ودلال عبد العزيز

التقيا كلًا من الثنائي دلال عبدالعزيز والراحل سمير غانم، لأول مرة من خلال مسرحية "أهلًا يادكتور" عندما كان الراحل جورج سيدهم يختار أبطال المسرحية لتأتي إليه فتاة شابة من مدينة الزقايق المصرية تبحث عن فرصة، وبالفعل اختارها سيدهم وصدق على اختياره غانم، الذي وجد فيها فتاة ذكية صاحبة ملامح جميلة، فقرر أن تحصل على فرصتها في المسرحية.

وصف الفنان سمير غانم هذا اللقاء بينهما في أول تصريحاته عن قصتهم بعد زواجهما، قائلا: "حاجة كده بيضا زي القشطة.. كلبوظة"، مشيرًا إلى أنها كانت مستقيمة وتتصف بالشهامة مع أصدقائها.

تطور علاقتهما أثناء تصوير مسرحية أهلا يادكتور

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، أن الفنان سمير غانم كان يحرص دائمًا على توصيلها بسيارته الخاصة، ويقوم بشراء "زهرة فل" لها أثناء العمل معا فى مسرحية "أهلا يا دكتور" وكان يناديها بكلمة حبيبتى ويفتح لها باب السيارة بعدما يقوم بتوصيلها كل يوم للمنزل وهو الدافع وراء حبها الكبير له وإصرارها على الارتباط به، واستمرت تلك الفترة فيما تعرف بفترة التعارف حوالي أربع سنوات.

دلال عبدالعزيز تطارد سمير غانم بالسيارة

وعلى عكس باقي قصص الحب، بأن الرجل هو من يطارد المرأة للزواج بها، كانت الفنانة دلال عبدالعزيز هي من تطارد سمير غانم وهي من عرضت عليه الزوج وأصرت بالزواج منه، إذ كان الراحل سمير غانم يكبرها ب20 عامًا وكان يغلبه الخوف دائمًا من الزواج فلم يكن الزواج من سمير غانم سهلًا كما يعتقد البعض.

وكشف الفنان سمير غانم، في إحدى لقائته التليفزيونية، مازحًا بأن دلال عبد العزيز هي من أحبته أولًا وحاولت لفت انتباهه وكانت تطارده بالسيارة لذا قرر الزواج منها حتى ينهى تلك المطاردة، ويتخلص منها، مؤكدًا أن دلال هى صاحبة الفضل فى استمرار تلك الزيجة، فكانت عبد العزيز تتجسس عليه وتراقبه بسيارتها وأحيانا كثيرة تنتظره وهى مختبئة في سيارتها أسفل منزله لكي تراقب من يصعد عنده ومن ينزل.

واشتهرت دلال في الوسط الفني بتلك المراقبة لدرجة أن الفنان فؤاد المهندس تفاجأ بسيارة دلال الجديدة بوصول العداد لـ12 ألف كيلو وقال لها ضاحكا "أكيد منهم 11 ألفا بسبب اللف ورا سمير"، ثم نجحت بعد ذلك في الزواج منه بعد أن فشل في منعها من مطاردته.

دلال عبدالعزيز تستعين بزملائها في الوسط الفني لإقناع غانم بالزواج منها

وتؤكد الفنانة دلال عبد العزيز، في عدد من لقاءاتها الفنية والتلفزيونية والصحفية بأنها استعانت بالعديد من زملائها في الوسط الفني لإقناع سمير غانم بالزوج منها كان على رأسهم جورج سيدهم، الفنان فريد شوقى والفنانة ميرفت أمين حيث كان متخوفًا من الزواج بعدما تزوج قبلها مرتين وفشل فشلًا ذريعًا، كما أن دلال تصغره بعشرين عاما، وهو ما جعله يخشى من أن تكون نهاية تلك الزيجة مثل سابقيتها.

ونجحت قصة حبهما تلك بالزاوج وإنجاب ابنتين أولهما الفنانة دنيا سمير غانم التي تحدث عنها والدها قائلا "جات شقلبت الدنيا"، والثانية إيمي سمير غانم وحرص على الظهور العائلي معًا في العديد من الأفلام والمسلسلات، ليصبحوا أبرز الأسر الفنية التي تخطف أنظار الجماهير.