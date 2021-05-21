/631909/تفاصيل-وصية-أحمد-بهجت-لأبنائه--وموعد-عزاء-رجل-الأعمال

توفي صباح اليوم، رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. وقالت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال، أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا، بعد إنهاء الترتيبات، ونعتته على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلة: "إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وفي نفس السياق قال المصدر، إن رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت قال لأبنائه قبل وفاته: "أدعوكم أن تساعدوا الفقراء، وأن تكونوا دائما في خدمة الوطن، وأن يستمر العمل الذي تركته لكم".

أحمد بهجت نموذجا فريدا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، فبعد أن اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا باهرا هناك، عاد إلى مصر ليبدأ فيها رحلته العملية الطويلة، فكان له بصمته الواضحة فى تطوير الصناعة الوطنية، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين من خلال شركته الشهيرة جولدي.

وأصبح رجل الأعمال أحمد بهجت، أول مطور عقارى فى مصر وإفريقيا، بعدما أنشأ أول تجمع سكنى هو مدينة دريم لاند فى مدينة 6 أكتوبر، وتبعه العديد من رجال الأعمال المصريين والعرب، كما كان وكيل شركة إنترفال العالمية للسياحة في مصر، ثم أنشأ أكبر مدينة ملاهى فى الشرق الأوسط هى دريم بارك.

وأسس بهجت أول قناة فضائية خاصة فى مصر وهى قناة دريم الفضائية، التي ساهمت في دعم وتطوير الإعلام المصري عبر سنوات طويلة.