/631903/بالصور-وصول-قافلة-مستقبل-وطن-معبر-رفح-لدعم-الأشقاء-الفلسطنيين-ومحافظ-شمال-سيناء-في-الإستقبال

وصلت قافلة مستقبل وطن معبر رفح الحدودي والتي تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وجود عدد من نواب البرلمان بالقافلة وتضنمت القافلة عدد من نواب البرلمان حيث حضر كل من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الوهاب خليل والنائب محمد بدر والنائب محمد عزمي وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ. إستقبال محافظ شمال سيناء للقافلة وكان في إستقبال القافلة محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفضيل شوشة، وذلك تمهيدا لدخولها قطاع غزة، حيث تضم القافلة كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمواد التموينية. وتأتي قافلة مستقبل وطن استكمال للدور المصري المشرف بأحداث فلسطين، والذي انتهى بوقف إطلاق النار اليوم الجمعة، حيث سبق ذلك جهود مقدرة منها عدد كبير من الحافلات المصرية التي تحمل المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني ومكتوب عليها: «من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، كل الدعم والتأييد، وتسخير هيئة الإسعاف المصرية إمكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية، وإعلان نقابة الأطباء المصرية فتح التطوع للأطباء المصريين لمساعدة الأهالي في قطاع غزة، ليستجيب 1200 طبيب مصري خلال ساعات من فتح التقديم، وتضامنت المؤسسات الدينية في مصر مع أهالي غزة، حيث أطلق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني بـ14 لغة عالمية، فيما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مساندة مصر لحقوق الفلسطينيين في اتصال هاتفي مع مفتي القدس.

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