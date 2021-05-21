/631905/اليمن-تعاني-من-المليشيا-وسيناتور-جمهورى-توافق-بأن-الحوثيين-منظمة-إرهابية

استمر الاعتداء الحوثي الغاشم على المواطنين اليمنيين، بينما ناشد خبراء في الشأن العالمي بانقاذ الشعب اليمني من كارثة إنسانية

قرار إدارة بايدن

قال السيناتور الجمهورى توم كوتون إن قرار إدارة بايدن هو بمثابة تراجع عن قرارها السابق بإزالة الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، مضيفا أن هناك توافقا الآن على أن الحوثيين جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.

وأضاف عبر حسابه بتويتر": تتراجع إدارة بايدن عن قرارها السابق، وتوافق الآن على أن الإرهابيين يهددون السلام والأمن في اليمن".

فرض عقوبات على قادة الحوثيين

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة الحوثيين اللذين يشكلان تهديدًا لجهود السلام كما تؤدي أفعالهما إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، في إشارة إلى محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني.

وأضاف بلينكن في تغريدة على "تويتر"، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطالبان بوقف هجوم الحوثيين على مأرب ووقف فوري لإطلاق النار.

أفعال الجماعة تطيل أمد الحرب الأهلية

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، فرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بارزين تابعين لميليشيا الحوثي في اليمن، وقالت إن أفعال الجماعة تطيل أمد الحرب الأهلية في اليمن، وتزيد الأزمة الإنسانية فيها سوءا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بارزين تابعين لميليشيا الحوثي في اليمن، وقالت إن أفعال الجماعة تطيل أمد الحرب الأهلية في اليمن، وتزيد الأزمة الإنسانية فيها سوءا.

الإمارات تدين محاولة استهداف جازان

أعربت دولة الإمارات، الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.