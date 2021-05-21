/631906/الأهلي-بالزي-التقليدي-في-مباراة-صن-داونز-في-دوري-أبطال-إفريقيا

انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي عقد اليوم الجمعة بمقر اتحاد الكرة الجنوب إفريقي لانهاء الترتيباب الخاصة بمباراة الغد بين الفريقين .

ويخوض النادي الأهلي مباراة صن داونز في إياب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا على ستاد لوكاس موريبي في تمام الثالثة عصر غد السبت في الثالثة عصر غدٍ السبت.

الأهلي بالاحمر والأبيض

وأسفر الاجتماع الفني بين سيد عبدالحفيط ممثل النادي الأهلي وممثلي فريق صن داونز ومراقب المباراة عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض والجورب الأحمر,فيما يرتدي الحارس الطاقم اللبني.

على الجانب الأخر يرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر. وحضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز نائب المدير الإداري.

موسيماني: صن داونز فريق قوي

وتم الاتفاق على وصول الفريقين إلى ستاد لوكاس موريبي قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وكافة التفاصيل التنظيمية قبل وبعد المباراة.

وخاض النادي الأهلي مرانه الختامي قبل المباراة عصر اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمباراة صن داونز، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للنظام المتبع قبل مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن فريقه لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية , وحسم التأهل من بريتوريا رغم قوة بطل جنوب إفريقيا والإمكانات الفنية الكبيرة التي يملكها.