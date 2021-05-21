كورونا يطيح بـ علي الحجار وزوجته.."زارنا الضيف الثقيل"

/631907/كورونا-يطيح-بـ-علي-الحجار-وزوجتهزارنا-الضيف-الثقيل

لازال فيروس كورونا يهدد الوسط الفني حتى اللحظات الراهنة، بإصابة أحدهم خلف الآخر بل أصبح يطيح بالعائلات بالجملة، فبينما لازالت الصدمة علي وجوه الجمهور من نبأ وفاة الفنان سمير غانم وفي الوقت نفسه تواجد زوجته دلال عبد العزيز في العناية المركزة إثر إصابتهما بالفيروس، حتى نجد صدمة آخرى بإصابة الفنان الكبير صاحب الصوت الذهبي علي الحجار وزوجته بفيروس كورونا بعد تطوره ووصوله للمرحلة الثالثة.

دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة الفنان علي الحجار بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إصابة زوجته، وأول تعليق منه على إصابته.

علي الحجار يعلن إصابته بفيروس كورونا وزوجته

أتى خبر إصابة الفنان علي الحجار بفيروس كورونا على لسان الفنان نفسه وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فنشر صورة تجمعه بزوجته معلقًا عليها: "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة .. الحمد لله علي كل شيء .. دعواتكم بالشفاء".

آخر ظهور لعلي الحجار

كان آخر ظهور للفنان علي الحجار، من خلال أحد حفلاته المقدمة ضمن أمسيات رمضان في 28 أبريل الماضي على مسرح الزمالك بالقاهرة، قدم فيها باقة مميزة من أغنياته الشهيرة، إلى جانب تترات المسلسلات التلفزيونية، وعدد من الابتهالات الدينية.

كما قدم الحجار مؤخرًا خلال حفل تكريم كل من الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، عددًا كبيرًا من أغانيهما منها: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا".

كورونا تنتصر على نجوم الوسط الفني

الجدير بالذكر، أن كورونا انتصرت على عدد من النجوم البارزين في الوسط الفني وأدت إلى وفاتهم وكان من بين هؤلاء الفنان سمير غانم الذي توفي إثر تداعيات فيروس كورونا الذي سبب له خللًا في وظائف الجسم، الفنانة نادية العراقية، الفنان هادي الجيار، فضلًا عن أهالي الفنانين منهم ابنة الفنانة جومانا مراد، والدة حسن الرداد، والدة الفنانة فريدة سيف النصر.