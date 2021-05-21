أحمد الفيشاوي يأجل طرح أغنيته "الحرية" حداداً على وفاة سمير غانم

/631910/أحمد-الفيشاوي-يأجل-طرح-أغنيته-الحرية-حدادا-على-وفاة-سمير-غانم

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عن تأجيل أغنيته الجديدة "الحرية"، حدادًا على وفاة الفنان القدير سمير غانم فضلاً عن الظروف التي يمر بها الوطن العربي، حيث كتب "الفيشاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" :" سيتم تأجيل تراك "حرية" نظرا للظروف الحالية ووفاة الفنان سمير غانم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية الحرية التي تم تأجيلها بعد رحيل الفنان الراحل سمير غانم، الذي غادر عالمنا مساء أمس الخميس.

تأجيل أغنية الحرية لـ أحمد الفيشاوي

وكان "الفيشاوي" شوق جمهوره، منذ ٣ أيام بخبر طرح الأغنية، حيث نشر مقطع فيديو من أغنية "الحرية"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلاً: "المدرسة القديمة الهيب هوب تجري في دمي الحريه الخروج قريبًا".

حرص الفيشاوي على حضور جنازة الراحل سمير غانم وسط عددًا كبيرًا من الوسط الفني على رأسهم أشرف زكي، يسرا، هاني رمزي، إلهام شاهين، محمد حماقي، عمرو يوسف، روچينا، شيماء سيف، علي ربيع، نهال عنبر، بيومي فؤاد، اشرف عبدالباقي، بوسي شلبي، ماجد المصري وميرفت أمين وكريم عبدالعزيز.

توفى الفنان القدير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد تعرضه لازمة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللاً فى وظائف الكلى، الأمر الذي جعله ينقل لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، بجانب زوجته دلال عبدالعزيز التي كانت حالتها الصحية في تدهور ولكن شهدت تحسن مع مرور الوقت، بينما يشاء القدر أن يلفظ سمير غانم انفاسه الاخيرة في المستشفي.