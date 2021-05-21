صور.. معبر رفح يستقبل 7 مصابين من قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المصادر الطبية بمعبر رفح البرى، وصول نغم إسماعيل محمود، عليان منير إبراهيم، سائد تيسير عطية، تامر عبدالله حمد، فيصل أحمد محمد، مهند تيسير مهند، محمد خالد إبراهيم.

يذكر أن مصر استقبلت حتى الآن 19 مصابا من الفلسطينيين قادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البرى، وقامت الفرق الطبية المتواجدة بمعبر رفح بالكشف عليهم ونقلهم للمستشفيات المختلفة.

وزار الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الجرحى الفلسطينيين، مؤكدا استعدادات المحافظة للتعامل مع أزمة قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلى، بعد توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بتوفير جميع المساعدات والإمكانيات اللازمة لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

وأوضح المحافظ، أن وزارة الصحة جهزت 3 مستشفيات "العريش والشيخ زويد وبئر العبد" لاستقبال الجرحى، لافتًا إلى تزويد المستشفيات بـ46 طبيبا من الأخصائيين فى جراحات الطوارىء من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة و13 ممرضا من المؤهلين للتعامل مع حالات الطوارىء، بخلاف الأطقم الطبية الموجودة بالمحافظة، كما تم استكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسجين وأكياس الدم .

وأشار إلى قيام هيئة الإسعاف بتجهيز 50 سيارة "20 سيارة من شمال سيناء، و30 سيارة من المحافظات المجاورة"، إلى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية لتكون جاهزة فى حالة الاحتياج إليها مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية.

كما أعدت هيئة الإسعاف غرفة عمليات لتتولى متابعة دخول المصابين ونقلهم وتوزيعهم على المستشفيات داخل المحافظة، ونقلهم إلى المستشفيات الأخرى خارج المحافظة إذا لزم الأمر.