مختارات حلو الكلام.. وعدد جديد من مجلة الكرازة

جدة - نرمين السيد - يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة "الكرازة"، والصادر هذا الأسبوع، أيقونة قبطية لرحلة هروب العائلة المقدسة إلى مصر، بمناسبة الاحتفال بتذكار مجيئهم ومباركتهم أرض مصر والذى يوافق كل عام 1 يونيو.





وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "مختارات حلو الكلام" لتحوى مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة فى شتى مناحى الحياة. أما عن المقالات فاستعرض نيافة الأنبا بنيامين ظهورات السيد المسيح بعد قيامته فى مقاله الذى حمل عنوان "القيامة المجيدة". وحول موقف الكنيسة تجاه قضية تأجير الأرحام جاء مقال نيافة الأنبا سرابيون تحت عنوان "الإنجاب بالتأجير". من جهة أخرى كتب نيافة الأنبا أندراوس قصة قصيرة بعنوان "النهاية". بينما تحدث نيافة الأنبا موسى عن خدمة ودور المكرسين والمكرسات فى الكنيسة بعنوان "تكريس القلب والخدمة". وأجاب نيافة الأنبا تكلا فى تسع نقاط عن كيف نحيا القيامة بفاعلية؟ بمقالة بعنوان "كيف نقوم معه؟". بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين. يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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