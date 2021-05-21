/631911/جنش-رأس-حربة-وشيكابالا-جاهز-للقاء-المصري

انهى لاعبو الزمالك مرانهم المسائي اليوم الجمعة، استعدادا لملاقاة النادي المصري في الجولة الرابعة والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز ,في مباراة كلاسيكية ينتظرها عشاق الفريقين.

وشارك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية بعدما بات جاهزا للمشاركة أمام المصري عقب انتهاء فترة إيقافه على خافية الفعل المسئ الذي قام به في مباراة القمة الماضية أمام النادي الأهلي والتي استوجبت إيقافه مباراتين نظرا لما بدر منه, وشارك الحارس محمود عبدالرحيم «جنش» في المران في مركز رأس الحربة في مشهد غريب لم نعتد عليه من حارس الزمالك .

الزمالك ومشكلة ضغط مباريات

بينما إكتفى لاعبو الفريق المشاركين في مباراة طلائع الجيش بأداء تدريبات تأهيلية، ويعض التدريبات الخفيفة، خوفا من تعرضهم للاجهاد في ظل تلاحم مباريات الدوري .

ويذكر أن الزمالك فاز في مباراة أمس أمام نادي طلائع الجيش في الجولة الـ 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف ,بعدما نجح الزمالك في قلب تأخره إلى فوز مهم في الدقائق الاخيرة .

قائمة الزمالك

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

محمد عواد في حراسة المرمى خط الدفاع: محمد عبدالغني ,محمود حمدي الونش ,حازم إمام ,محمد عبدالشافي

خط الوسط : طارق حامد , فرجاني ساسي,إسلام جابر

خط الهجوم : زبزو , وأشرف بن شرقي, سيف الدين الجزيري