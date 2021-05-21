/631912/تفاصيل-مناورة-حماة-النيل-المشتركة-بين-الجيش-المصري-والسوداني

أكد الجيش السوداني، اكتمال الاستعدادت النهائية لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك "حماة النيل"، مشددا أن المشروع التدريبي يجري في السودان خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو الجاري، بمشاركة عناصر من كافة التخصصات بالجيشين.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، قالت أن القوات المصرية المشاركة في المشروع وصلت إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا.

وتابع:" مناورة "حماة النيل" كامتداد للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وقد سبقتها نسور النيل 1 و2 وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين"

من جانبه قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، إن السودان يستعيد اندماجه في المجتمع الدولي حاملا رسالة سلام بعد أن ظل لـ30 عام يعاني من العقوبات، مشدداً أن القوات المسلحة السودانية تفتخر بدورها التاريخي في حمايتها للفترة الانتقالية. مشددا أن الجيش السوداني ضمانة للانتقال الديمقراطي.

مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان

مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان، الذي انطلق اليوم، ويستمر حتي غدا، يقام وسط حضور دولى، حيث يشارك فى المؤتمر أيضا، عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلا عن 15 رئيسا إفريقيا، وعددا من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولى وعلى رأسها بنك التنمية اللإفريقى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيف ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسي، ماكرون، على ضرورة وقف العنف في فلسطين والتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة مشددا علي موقف مصر الثابت اتجاه وقف العنف الفوري في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية، أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية، فيما أكد ماكرون علي دعم وجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

من جانبه قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس مجددًا، مؤكدًا تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الامن والاستقرار فى المنطقة بأسرها.