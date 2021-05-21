حمو بيكا يتراجع عن تأجيل ألبومه الجديد..تعرف على السبب

/631913/حمو-بيكا-يتراجع-عن-تأجيل-ألبومه-الجديدتعرف-على-السبب

طرح المطرب الشعبي، حمو بيكا، عن طرح ألبومه الجديد اليوم، بعدما كان أعلن تأجيله خلال الأيام الماضية، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ولكنه تراجع عن حديثه بعد ساعات وقرر طرحه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل طرح حمو بيكا لألبومه الجديد، بعدما أعلن طرحه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حمو بيكا يطرح ألبومه الجديد

قرر حمو بيكا نشر ألبومه الجديد اليوم، على الرغم من أنه أعلن تأجيل طرحه خلال أيام من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه، متضامنًا مع أحداث فلسطين وما يجرى بها من حرب ودمار.

جاء الإعلان عن طرح الألبوم الجديد من خلال خاصية الايف على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقال بيكا، إنه أجل طرح الأغاني بسبب وفاة حماته وايضًا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ولكنه لا يستطيع الاستمرار في تأجيل نشر الألبوم بسبب التزامه بطرح عدد 41 أغنية.

كما أوضح حمو بيكا، أن حسابه على موقع الفيس بوك تم إغلاقه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ولكنه لازال يدعم الشعب الفلسطيني وسوف يطرح الأغاني مع شعار ادعم فلسطين.

موعد طرح ألبوم حمو بيكا

كشف بيكا، عن موعد طرح أغاني الألبوم الجديد، مؤكدًا أنه سيقوم بطرح أغنية كل ساعة على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

الجدير بالذكر، أن المطرب محمد شاهين قد خرج ليشعل النيران ضد حمو بيكا بسبب حقوق الملكية الخاصة بأغنية "قلبي شايل وجع"، متوعدًا له بأنه سوف يحصل على حقه بالقانون.