محمود سامى لـ دوت الخليج: وقف إطلاق النار بفلسطين استعادة لقوة مصر وتأثيرها

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بالمجلس، إن وقف إطلاق النار بفلسطين تحت رعاية مصرية، هو استعادة لقوة مصر وتأثيرها فى القضية الفلسطينية، التى لا يعادل تأثيرها أى قوة إقليمية أخرى.





وأضاف سامى، فى تصريحات لموقع دوت الخليج، أن المفاوضات المصرية وما أسفرت عنه فى الملف الفلسطينى يعيد مكانة مصر، بأنها البلد الفاعل الأساسى فى إنهاء الصراع مهما حاولت دول أخرى ملكه. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية مستمرة ولن تكون هذه أول أو آخر جولة، وهذا التوتر سيستمر إلى أن يصبح للقضية حل عادل وشامل بإحلال السلام، داعيا لسلام عاجل، أو اللجوء للمعادلة الصفرية فى الوجود والتى من المؤكد ستكون لصالح أصحاب الأرض وهم الفلسطينيون. وأوضح رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بالشيوخ، أن الحزب بالتعاون مع الهلال الأحمر قرر فتح مقراته من اليوم لتوصيل مساعدات عينية وطبية لأهالى غزة، مشيرًا إلى أنه تقرر فتح جميع المقرات فى المحافظات لتلقى التبرعات من مواطنين وذلك بعد التواصل مع الهلال الأحمر لايصال هذه التبرعات لمستحقيها، مختتما: "هذا أقل دعم معنوى يمكننا تقديمه للقضية الفلسطينية".

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