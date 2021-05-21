وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسرائيلى إجراءات تسهيل إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - وثمَّن الوزير الإسرائيلى، جهود مصر فى التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطينى، مؤكدا حرص الجانب الإسرائيلى على الحفاظ على الهدوء.

كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة فى المرحلة القادمة.

وأكد الوزيران، على أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.