البابا تواضروس يستقبل الأنبا مارتيروس وكاهن بالكنيسة القبطية فى قطر

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، اليوم الجمعة، الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، وعرض على قداسته بعض الأمور المتعلقة بالخدمة فى شرق السكة.





كما استقبل البابا تواضروس، الراهب القمص بسنتى الأنبا بيشوى أحد كهنة كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالعاصمة القطرية الدوحة. وناقش قداسة البابا، معه خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية المتعلقة بخدمة أبناء الكنيسة المقيمين هناك.

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