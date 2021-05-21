سبب بقاء الأهلي 24 ساعة في جنوب إفريقيا بعد مواجهة صن داونز

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جنوب إفريقيا صباح بعد غد الأحد؛ لبدء رحلة السفر إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

وجاء تأخر الأهلي في العودة من جنوب إفريقيا رغم امتلاكه طائرة خاصة، بعدما عزم السفر مباشرة من جنوب إفريقيا إلى قطر، ولكن تأخر رحلة السفر 24 ساعة نظرا لظروف الإقامة والحجز في قطر من قبل الكاف، والذي قام بالحجز لطرفي مباراة السوبر بدءا من الاثنين وليس الأحد.

وفضل الجهاز الفني أن يمنح اللاعبين جزءا من الراحة بعد الانتهاء من المباراة لالتقاط الأنفاس قبل أن تبدأ رحلة السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر ، حيث اختار السفر إلى قطر مباشرة خشية من إرهاق اللاعبين لو عاد إلى مصر ومنها إلى قطر.

و تقرر أن يدخل فريق الأهلي عزل طبي ويخضع لنظام الفقاعة الطبية فور الوصول إلى قطر يوم الإثنين المقبل استعدادا لخوض مباراة السوبر ضد نهضة بركان المغربي والمحدد لها يوم 28 مايو الجاري.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، بينما يخوض نهضة بركان المباراة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية.