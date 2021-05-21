/631914/بعد-نجاح-المبادرة-المصرية-التهدئة-فى-غزة-مرثا-محروس-تطالب-بترشيح-السيسى-لجائزة-نوبل

قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن مصر السيسي تثبت انها كل يوم تكتسب مزيد من الاحترام الدولي والإقليمي، و تسحب البساط من تحت القوي الإقليمية التي اعتادت علي سرقة الأضواء واللقطات في المنطقة، رغم انها قوة مؤثرة سلبا علي الإقليم وتلعب دورا في تصعيد وتسخين الأجواء، الا ان مصر هذه المرة استطاعت تكوين شبكة من الداعمين الدوليين والاقليميين للتحركات المصرية و نجحت في إقناع الإسرائيليين بكل اجهزتهم الأمنية المتشابكة علي قبول وقف اطلاق النار وصولأ للهدنة الدائمة أيضا لتهدئة الأوضاع لاسيما في حي الشيخ جراح ووقف اي تهجير لان التصرفات الإسرائيلية في القدس هي بؤرة التوتر في المنطقة التي علي اثرها اندلعت الاحداث الحالية.

الرؤية المصرية

وأضافت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، أن قرار وقف اطلاق النار المرتقب فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، صناعة مصرية خالصة، اجبرت الرئيس الامريكي جو بايدن ان يتحدث بلسان الرؤية المصرية ويباركها فى اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهو انتصار مصري يضاف الى دولاب البطولات الاقليمي كالعادة صمتت انقرة وطهران والدوحة وتحدثت القاهرة.

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واختتمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، انها تتطالب المجتمع الدولي علي ترشيح الرئيس السيسي لجائزة نوبل فهو يستحقها بجدارة فرعاية مصر لهدنة في ليبيا و ثم اعقابها دعم الجهود الدولية في الملف الليبي و التدخل المصري في الملف السوداني والدعم الكامل للسودان و أيضا حرص مصر علي إدارة عملية تفاوضيه شاقه مع اثيوبيا من اجل منع أي اضطراب في شرق افريقيا فيما يخص سد النهضة و إدارة مورد النيل الأزرق و أيضا حرص مصر علي التهدئة مع تركيا من اجل ضمان استقرار شرق المتوسط كل تلك التداخلات تؤكد اننا امام رئيس يهاب الحرب ولكنه لا يخاف منها يؤمن بالتعاون اكثر من الصراع يسعى لان يسود السلام العالمي.