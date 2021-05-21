/631915/تامر-حسني-يتضامن-مع-الشعب-الفلسطيني-علي-طريقته-الخاصة

كشف الفنان الكبير تامر حسني، عبر موقعه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، عن مساندته للشعب الفلسطيني، ضد أزمته مع العدوان الإسرائيلي ومهاجمته المستمرة على فلسطين، وذلك من خلال تطوعه في جمعية الهلال الأحمر المصري للمرة الثانية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مساندة تامر حسني للشعب الفلسطيني من خلال مشاركته في جمعية الهلال الأحمر المصري للمرة الثانية.

نشر تامر حسني، مجموعة صور له داخل جمعية الهلال الأحمر المصري عبر انستجرام وعلق عليها: "كل الشرف إن أكون واحد من شباب مصر المتطوعين والمتبرعين والداعمين للشعب الفلسطينى الباسل مع الهلال الأحمر المصرى للمرة الثانية، ومن كل قلبى بشكر كل الشباب المصرى العظيم اللى شوفته النهارده جاى يساعد بقلبه وروحه ومجهوده بكل طاقة وكل حب لأهالينا فى فلسطين، اللهم احفظ فلسطين وشعب فلسطين".

تامر حسني ينعي وفاة الفنان سمير غانم

وحرص الفنان تامر حسني، على نعي الفنان سمير غانم الذي وافته المنية أمس، نتيجة إصابته بخلل في وظائف الكلى، وبعدها فيروس كورونا ما أدى إلى حدوث خلل في جميع أجزاء الجسم كله.

وكتب حسني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متأثرًا بوفاة سمير غانم: "البقاء لله اسألكم الفاتحة على روح الفنان العظيم الغالي سمير غانم الذي اضحك الملايين لسنوات عديدة ، اسألكم الفاتحه و الدعاء له بالرحمة".

آخر أعمال الفنان تامر حسني

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر حسني هو الانتهاء من تصوير فيلم "مش أنا" الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم عيد الفطر العام الحالي، لكنه تراجع بسبب تخوفهم من تراجع إيرادات السينما خاصة بعد الاجراءت الاحترازية المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا في مرحلة الثالثة.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، والنجم ماجد الكدواني، والفنانة القديرة سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهري وفايز المالكي وعدد من نجوم وضيوف الشرف منهم الفنان محمد عبد الرحمن توتا والفنان إياد نصار، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق وإنتاج سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني شاب تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة التي تجسدها سوسن بدر، فيجلس معاها أطول وقت ويراعها ويعتبرها محور لحياته، وبعد فقدانها يدخل في صدمة كبيرة إثر إصابته بحالة نفسية خطيرة ويتعرض لمشكلات بسبب شخصيته الغير متنزنة، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الفطر القادم.