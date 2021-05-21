تمت: أجويرو إلى برشلونة في الصيف

أصبح المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى برشلونة الاسباني وذلك بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي ليحدد الـ «كون» أحويرو وجهته المقبلة إلى كتالونيا .

وذكر فابرسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي نيوز" أن صفقة مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق قد تمت بالفعل لصالح نادي برشلونة الإسباني بتوصيه من مواطنه ليونيل ميسي .

وأكمل رومانو تصريحاته قائلا " أن اللاعب قد مضى على عقود الإنضمام إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني بعقد ممتد لمدة موسمين حتى عام 2023 م,وذلك بعد التوصل لإتفاق مع مسؤولي النادي.

تفاصيل العقد

ويتضمن العقد المبرم بين الطرفين على حوافز مادية إضافية من المفترض حصول اللاعب عليها حال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق في المواسم المقبلة .

كما أكد الصحفي المشهور في سوق الانتقالات ان برشلونة يقترب وبشدة من التعاقد مع المهاجم الدولي الهولندي ميمفس ديباي في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أبلغ الأخير ‘داراة فريقه ليون الفرنسي برغبته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي لخوض تحد جديد مع فريق أخر.

يذكر ان عقود اللاعبين الارجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ميمفس ديباي تنتهي مع فرقهما مانشستر سيتي الإنحليزي وليون الفرنسي على الترتيب تنتهي بنهاية الموسم الحالي .