صور .. عبدالغفار يعقد اجتماعا مع الشركات المتقدمة لبناء «بيت مصر» بباريس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الشركات المتقدمة لمناقصة بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية بباريس، بحضور علاء يوسف سفير مصر فى باريس، والدكتور نور السبكى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية بباريس، والمستشار محمد قنديل بالسفارة المصرية بباريس، وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها وزير التعليم العالى للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجارى.





واستمع الوزير إلى العروض المقدمة من الشركات ومدة وآلية التنفيذ وآلية سداد المخصصات المالية، وذلك لبناء "بيت مصر" المقرر بناؤه فى المدنية الجامعية الدولية بباريس، وقد أثمرت المفاوضات عن نتائج إيجابية للغاية حيث تم اختيار الشركة المنفذة، والاتفاق على تخفيض الميزانية المخصصة للمشروع. يذكر أن إنشاء بيت مصر يأتى تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين جمهورية مصر العربية ومجلس جامعات باريس والمدينة الجامعية الدولية بباريس، ويقام المشروع على قطعة أرض بمساحة حوالى 1900 متر مربع من إجمالى مساحة قدرها 7424 متر مربع، ويتكون المشروع بشكل أساسى من مبنى سكنى للطلاب والباحثين والرياضيين، ويتألف من 195 غرفة وقاعة للأنشطة الثقافية وأماكن عامة للخدمات، وذلك بنسبة إشغال 70% من المصريين وبنسبة 30% مخصصة للأجانب.

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