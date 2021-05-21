صور.. 30 نائبا يشاركون فى أكبر قافلة لدعم غزة

جدة - نرمين السيد - كشف رحمى بكير، عضو مجلس النواب، عن مشاركة 30 نائبا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى أكبر قافلة تضم مستلزمات طبية ومواد غذائية وتموينية، تحملها 80 شاحنة، مقدمة من ائتلاف دعم مصر، لدعم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلى الأخيرة.





يذكر أن ائتلاف دعم مصر فى البرلمان، والذى يضم أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن والشعب الجمهورى إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعن عن تنظيم قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى تتحرك اليوم الجمعة لمعبر رفح. يأتى ذلك فى إطار تحمل الدور المجتمعى تجاه قضية فلسطين وبالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعم مصر لإعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار ويقوم بالتنفيذ الشركات المصرية.

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