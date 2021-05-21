الصحفيين: صرف البدل بدون خصم ضريبة المرتبات.. ودعوى عاجلة لحسم الخلاف

جدة - نرمين السيد - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، استمرار صرف البدل بدون خصم، وإقامة دعوى عاجلة بالقضاء الإدارى لحسم الخلاف، بعد حالة الجدل الدائر حاليا حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين، للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.





وقال رشوان، فى بيان له، اليوم الجمعة، إنه بعد قيامه بالتشاور والاستئناس بآراء وكتابات عدد كبير من أهل الاختصاص والخبرة القانونية والضريبية والمالية والادارية، اتضح النقاط التالية: أن مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية فى الكتاب الدورى الداخلى لرئيسها رقم 18 لسنة 2010، يتبين أن هناك خلافا حول خضوع البدل للضريبة من عدمه،و على الرغم من انحياز الكتاب الدورى المشار لخضوع البدل للضريبة على المرتبات، إلا أن أحد عشر عاما مرت منذ صدوره، ولم يتحول خلالها هذا الكتاب لقرار من مصلحة الضرائب يبلغ لجهتى صرف البدل وهما نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، فلم تتلق أى منهما أى مخاطبة بهذا الشأن طوال تلك الفترة.

وأشار إلى أن تكرر انحياز مصلحة الضرائب المصرية لرأى إخضاع البدل للضريبة على المرتبات فى مذكرة داخلية أخيرة بتاريخ 2021-5-6 مرفوعة لرئيس المصلحة، وأيضا لم يصدر بناء عليها أى قرار تخاطب به الجهتين ذوى الصفة المشار إليهما سابقا، أى نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية حتى اللحظة.

ولفت إلى أن الخلاف حول خضوع البدل للضريبة من عدمه لا يزال قائما، وأن نقابة الصحفيين ستتبنى وستعلن رأيها استنادا إلى أحكام القضاء الإدارى النهائية فى شأن البدل وقانون الضريبة على الدخل، بأن البدل لا يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.

وتابع: "بناء على ما سبق، فستستمر النقابة فى صرف البدل وفق نفس القواعد المطبقة عليه منذ بدء إقراره، والتى تعتبره غير خاضع للضريبة على المرتبات".

ودعت النقابة المؤسسات الصحفية القومية إلى مواصلة كل منها تطبيق ما استقرت عليه بداخلها من قواعد لصرف البدل خلال الفترات الماضية، وأن تنحاز لرأى النقابة بأنه غير خاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.

وحسما لهذا الخلاف فى الرأى حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا، للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، بطريقة قانونية نهائية وباتة، قرر نقيب الصحفيين استنادا للمادة رقم 52 من قانون النقابة والتى تخوله تمثيل النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية، رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى للمطالبة بتطبيق صحيح تفسير أحكام القضاء الإدارى الباتة فى شأن البدل ونصوص قانون الضريبة على الدخل، بعدم خضوع البدل للضريبة على المرتبات وما فى حكمها.

وأوضح النقيب أمرين مهمين فيما يخص هذه الدعوى: الأول أنها ستتعامل مع الكتاب الدورى والمذكرة الصادرين بداخل مصلحة الضرائب المصرية المشار إليهما سابقا، باعتبارهما قرارين إداريين يجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإدارى، أو ستطعن على القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار من مصلحة الضرائب المصرية بعدم خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا للضريبة على المرتبات وما فى حكمها، والأمر الثانى هو أنه ستتم الاستعانة فى رفع الدعوى بمحامين متخصصين فى المنازعات الضريبية وخبراء ضالعين ماليين فى نفس المجال لحسم هذا الأمر قضائيا.