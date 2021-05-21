فيديو- هدية الرئيس.. وفد الأحزاب المصرية يصل إلى معبر رفح تضامنا مع غزة

جدة - نرمين السيد - وصل إلى معبر رفح البرى مساء، اليوم الجمعة، وفد من مجموعة أحزاب مصرية لإعلان التضامن مع قطاع غزة وتقديم كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية باسم الشعب المصرى إلى الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.





وترأس الوفد النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ويضم 79 نائبًا برلمانيًا ما بين مجلسى النواب والشيوخ المصريين، بالإضافة إلى 80 شاحنة من المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية لتقديمها إلى الشعب الفلسطينى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. واستقبل الوفد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ويسرى جاسر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بشمال سيناء ونواب المحافظة لمجلسى النواب والشيوخ. وأكد النائب علاء عابد نائب حزب مستقبل وطن مشاركة تضامنية من أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهورى، وتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدًا دعم جميع الأحزاب المصرية والشعب المصرى فى تضامنه مع الشعب الفلسطينى الشقيق، مشيرًا إلى التقدير العالمى للرئيس عبدالفتاح السيسى للمساهمة فى إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار.

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