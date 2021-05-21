صور .. قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدى فى الطريق لغزة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة حيث تتضمن القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى "مراتب - وسجاد - أغطية، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية".

يذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم "037037 - إعادة أعمار غزة" فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى www.tahyamisrfund.org .

وتسعى حملة "نتشارك من أجل الإنسانية"، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.