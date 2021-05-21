وأضاف السباعى، فى تصريحات لموقع دوت الخليج، أن دور مصر كان قياديا وواضحا فى القضية الفلسطينية، من خلال تقديمها جميع أوجه المساعدة اللوجيستية وتقديم مبادرات لوقف إطلاق النار غير المشروط، والسعى لفرض الهدنة لاستئناف المفاوضات، والتأكيد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإعلان دولة فلسطينية تحمى شعبها وتحافظ على حقوقه، فضلا عن نجاح الدبلوماسية المصرية فى التواصل مع المؤسسات الدولية والدول المعنية لوقف إطلاق النار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدعم كل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية فى قرارتها، وهو ما ظهر جليًا فى مرافقة وفد من التنسيقية لقافلة المساعدات المرسلة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، للأشقاء فى قطاع غزة.
وأشار إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستمرون بكل ثقة فى تقديم الدعم لقرارات القيادة السياسية على مستوى جميع الملفات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد السباعى لـ دوت الخليج: مصر حصن العرب.. والسبّاقة فى الدفاع عن قضية فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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