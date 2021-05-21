محمد السباعى لـ دوت الخليج: مصر حصن العرب.. والسبّاقة فى الدفاع عن قضية فلسطين

جدة - نرمين السيد - قال محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الإعلامى باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس، تعقيبا على وقف إطلاق النار على فلسطين برعاية مصرية، إن مصر كانت وما زالت هى الحصن الحصين لكل العرب وهى السباقة للدفاع عن القضية الفلسطينية.





وأضاف السباعى، فى تصريحات لموقع دوت الخليج، أن دور مصر كان قياديا وواضحا فى القضية الفلسطينية، من خلال تقديمها جميع أوجه المساعدة اللوجيستية وتقديم مبادرات لوقف إطلاق النار غير المشروط، والسعى لفرض الهدنة لاستئناف المفاوضات، والتأكيد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإعلان دولة فلسطينية تحمى شعبها وتحافظ على حقوقه، فضلا عن نجاح الدبلوماسية المصرية فى التواصل مع المؤسسات الدولية والدول المعنية لوقف إطلاق النار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدعم كل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية فى قرارتها، وهو ما ظهر جليًا فى مرافقة وفد من التنسيقية لقافلة المساعدات المرسلة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، للأشقاء فى قطاع غزة.

وأشار إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستمرون بكل ثقة فى تقديم الدعم لقرارات القيادة السياسية على مستوى جميع الملفات.