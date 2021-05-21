دير القديسة دميانة يحذر من جمع تبرعات باسمه

جدة - نرمين السيد - حذر الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى، من قيام بعض الأشخاص بجمع تبرعات باسمه.



جدة - نرمين السيد - حذر الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى، من قيام بعض الأشخاص بجمع تبرعات باسمه. وأكد الأنبا ماركوس، أن الدير لا يعانى من أزمات مالية بسبب الإغلاق الناجم عن تفشى كورونا، وحدد فى بيان له مقرات الدير التى لا يوجد غيرها.

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