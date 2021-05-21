/631920/بعد-تهدئة-الأوضاع-في-غزة-هاشتاج-السيسي-يستحق-نوبل-للسلام-يتصدر-مواقع-التواصل

تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية مواقع التواصل الاجتماعي، بهاشتاج “السيسي يستحق نوبل للسلام”، وذلك عقب توجهيات الرئيس السيسي وتدخله لوقف أعمال الحرب التي نشبت فى قطاع غزه، إثر محاولات اسرائيلية للتهجير القسري لأهالي الشيخ جراح، والذي أثار غضب الفلسطينين، حيث قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات قصف عشوائي على المنازل فى القطاع.

مبادرة إعمار غزة وكان الرئيس السيسي أعلن اطلاق مبادرة” اعمار غزة” بتخصيص 500مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى الاعمار،كما فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزه بعد توجيهات الرئيس السيسي بذلك، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين من قطاع غزة جراء القص العشوائي للقوات الاسرائيلية. كما وجه الرئيس السيسي بندب عدد من الاطباء من الاطقم الطبية بمحافظات مصر ،للعمل بمستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد،للمساهمة فى علاج الحالات القادمة من قطاع غزة .

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