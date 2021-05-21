/631919/في-إتصال-هاتفي-مع-سامح-شكري إسرائيل-تثمن-جهود-مصر-في-وقف-إطلاق-النار

تلقى وزير الخارجية، سامح شكري، مساء اليوم، اتصالاً من نظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، والذي ثمن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.

وأكد جابي أشكنازي على حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء.

تحقيق السلام بين الطرفين

و بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة، وأكدا على أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

قافلة المساعدات المصرية

جدير بالذكر وصول قافلة مستقبل وطن معبر رفح الحدودي والتي تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وتضنمت القافلة عدد من نواب البرلمان حيث حضر كل من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الوهاب خليل والنائب محمد بدر والنائب محمد عزمي وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.