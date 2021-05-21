اللجنة الأوليمبية تحسم مصير لجنة الزمالك الحالية.. تفاصيل

/631922/اللجنة-الاوليمبية-تحسم-مصير-لجنة-الزمالك-الحالية-تفاصيل

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا لنادي الزمالك تخطره فيه بتطبيق اللائحة الإسترشادية والتي تنص علي تولي لجنة ثلاثية تدير النادي مكونة من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير رياضي,وتعيين اللجنة الحالية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، جاء استنادا على لائحة نادي الزمالك الخاصة، والتي اعتٌمدت عام 2019، ومعمولا بها منذ ذلك الحين ,لكن ثبت بطلانها لذا سيتم الإعلان عن رحيل اللجنة الثلاثية في الساعات القليلة المقبلة بعد بطلان اللائحة التي أتت بهم

نادي الزمالك كان يعمل وفقا للائحة خاصة تم اعتمادها عام 2017، قبل أن يتخذ مجلس إداراة النادي السابق برئاسة المسستشار مرتضى منصور، قرارا بتعديلها واعتماد لائحة جديدة عام 2019، وبموجب تلك اللائحة، قررت اللجنة الأوليمبية إصدار قرار بإلغاء لائحة عام 2017، واعتماد لائحة عام 2019 , وهي التي نصت على قدوم اللجنة الثلاثية المكلةفة بغدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي

لكن وفي حكم قضائي سابق نص على بطلان لائحة الزمالك لعام 2019 من قبل مركز التسوية الرياضي، ما جعل الزمالك مضطرا للعمل حاليا باللائحة الاسترشادية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية، لحين اعتماد الزمالك للائحة جديدة وفقا للقانون المصري

ومن المقرر ان تشهد الساعات القليلة القادمة رحيل اللجنة الثلاثية الحالية في الزمالك مع تواجد لجنة أخرى لتولي إدارة القلعة البيضاء