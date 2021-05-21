مجلة الكرازة تؤكد: الراهب المشلوح أشعياء المقارى قاتل الأنبا أبيفانيوس

جدة - نرمين السيد - وأكدت الكنيسة، الثقة الكاملة فى التحقيقات وحكم القضاة، مؤكدة أن الراهب المشلوح أشعياء المقارى أو وائل سعد، هو قاتل الأنبا ابيفانيوس، وأن القضية أخذت ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة فى 2018 حتى تنفيذ حكم الإعدام فى 2021، وأن الراهب المشلوح انحرف عن مساره وصار فى طريق الشيطان حتى أصبح قاتلا.

كما أكدت أنه أثناء مراحل القضية استمر البعض فى التشكيك فى الإجراءات الكنسية والقانونية والإجرائية وأشاعوا سيلا من المغالطات والأكاذيب واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعى لتشويه الكنيسة وآبائها والتشكيك فى كل شىء، حتى بعد تنفيذ الحكم، واطلقوا ألقاب ومسميات كاذبة مثل قديس وشهيد وبار وغيرها، ومن المعلوم أنه ليس من حق أى إنسان أن يطلق هذه المسميات إلا المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.