إسلام الغزولى لـ دوت الخليج: مصر تقود الدور الإقليمى بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قال إسلام الغزولى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، تعقيبا على قافلة مصر لغزة ووقف إطلاق النار بمبادرة مصرية، إن القضية الفلسطينية هى القضية العربية الأولى لدى مصر وقدمت مئات الشهداء فى سبيل الحق الفلسطينى، وهى القضية المحورية لنا.





وأضاف الغزولى فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "نحن كدولة مصرية ندعم دائما الحق الفلسطينى فى إقامة دولته، ونعلن ذلك فى كافة المحافل الدولية"، مشيرا إلى أنه سبق القافلة حملات كثيرة ومساعدات إنسانية سبقت القافلة ومنها مبادرة الرئيس بإعادة إعمار غزة. وثمن عضو الهيئة العليا بالمصريين الأحرار، موقف مصر بنجاح المبادرة المصرية فى وقف إطلاق النار، مضيفا أن مصر دولة رائدة تتحرك دائما فى معترك السياسة الدولية وتقود الدور الإقليمى بالشرق الأوسط ولا يمكن إغفال دورها.

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