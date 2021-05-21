حماة الوطن ينعى سمير غانم : أسطورة الكوميديا المصرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن الراحل كان أسطورة الكوميديا المصرية، الذى أدخل البهجة والابتسامة على قلوب جميع المصريين، وكان فنانا بما تعنيه الكلمة، وأكد الحزب "لن ننسى للفنان الراحل أعماله الخالدة التى شكّلت جزءً مهمًا من تاريخ وهوية الفن المصرى". وذيّل نعيه بجملة: "خالص العزاء لأسرة الفنان الراحل ولأسرة الفن المصرى جمعاء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبرَ والسلوان".

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