برلمانى لـ دوت الخليج: وقف إطلاق النار بفلسطين يؤكد أهمية الدور المصرى بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - قال أحمد إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن وقف إطلاق النار بفلسطين ودعم مصر للقضية الفلسطينية يؤكد أهمية الدور المصرى فى منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن مصر موقفها ثابت منذ 1948 بتأكيدها على ضرورة حل الدولتين طبقا لحدود 67.





وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، اليوم الجمعة، أن السياسية المصرية تنطلق من فرضيتين أساسيتين وهما التصالح داخل فلسطين، وحل الدولتين بوجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفى كل جمعية عمومية للأمم المتحدة، تؤكد مصر حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، مثمنًا خطوة مصر بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعم غزة عبر مبادرة إعادة الإعمار بنصف مليار دولار، مشيرًا إلى أنها مبادرة ناجحة جدا فى المجتمع الدولى، وهو ما يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسى فى هذا الأمر. واختتم قائلاً: "إن الوساطة المصرية الأمريكية ناجحة جدا، وكل من زايد على دور مصر خالفه رهانه".

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