/631923/تبدأ-الأسبوع-المقبل-الأمم-المتحدة-تعلن-تخصيص-19-مليون-دولار-لصالح-غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تخصيص ما يقرب من 19 مليون دولار للإغاثة في قطاع غزة.

تخصيص مبلغ 18.6 مليون دولار، للاحتياجات الإنسانية الطارئة

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ، إنه تم تخصيص مبلغ 18.6 مليون دولار، للاحتياجات الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، معلنا عن خطة تبدأ الأسبوع المقبل لجمع الأموال اللازمة لتغطية احتياجات أهالي غزة، وذلك وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح دوجاريك أنه تم تخصيص 4.5 مليون دولار من صندوق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة لغزة يوم الجمعة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائل والفلسطينيين.

وأشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 14.1 مليون دولار لصالح قطاع غزة.

مبادرة إعمار غزة

وكان الرئيس السيسي أعلن اطلاق مبادرة” اعمار غزة” بتخصيص 500مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى الاعمار،كما فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزه بعد توجيهات الرئيس السيسي بذلك، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين من قطاع غزة جراء القص العشوائي للقوات الاسرائيلية.

كما وجه الرئيس السيسي بندب عدد من الاطباء من الاطقم الطبية بمحافظات مصر ،للعمل بمستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد،للمساهمة فى علاج الحالات القادمة من قطاع غزة .