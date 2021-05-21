/631924/أول-تعليق-من-إيمي-سمير-غانم-بعد-تشيع-جثمان-والدها

أعربت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد لرحيل والدها نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا، أمس الخميس الموافق 20 مايو.

دوت الخليج يرصد تعليق إيمي سمير غانم على وفاة والدها، الخبر الذي تسبب في حزن الشعب المصري والعالم العربي أجمع.

إيمي سمير غانم توجه الدعاء لوالدها

طرحت إيمي صورة سوداء عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ووجهت من خلالها الدعاء لوالدها، حيث كتبت "سمير غانم.. اللهم تقبله وارحمه وادخله في الفردوس الأعلى من الجنة.. يارب إنها أول ليلة في قبره.. اللهم آنس وحشته وارحم وحدته وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

واستطردت غانم قائلة: "اللهم قر عينه بقربك.. واسعده بجوارك ومتع بصره في الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم.. اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعفو عنه.. اللهم نور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه.. اللهم آنس وحشته وارحم غربته وقه عذاب القبر وعذاب النار.. اللهم ارحمه واغفر له".

وفاة سمير غانم

ورحل الفنان المصري سمير غانم عن عالمنا، عن عمر يناهز 84 عامًا بمستشفي الصفا بالمهندسين بعد معاناة مع المرض دامت لأيام داخل غرفة العناية المركزة، حيث أُصيب بفيروس كورونا كما عان من خللًا في وظائف الكلى خلال الفترة الماضية.

تشيع جنازة سمير غانم

وشيعت جنازة القدير سمير غانم اليوم من مسجد مشير بالتجمع الخامس عقب صلاة الجمعة، حيث وارى الجثمان الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

جنازة سمير غانم تشهد حضور نجوم الفن

وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، إيناس الدغيدي، عمرو وهبة، روجينا، شيماء سيف وزوجها، بطرس دانيال، رامي صبري، محمد حماقي، هناء الشوربجي، أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، محمود حميدة، هالة صدقي، ميرڤت أمين.

بنات سمير غانم في حالة انهيار أثناء تشيع جنازته

وظهرت ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي في حالة يرثى لها أثناء صلاة الجنازة على والدهم، ونقلت الكاميرات حالة الحزن والانهيار التي سيطرت عليهما.

دلال عبد العزيز تجهل خبر وفاة زوجها ولم تحضر جنازته

وعلم دوت الخليج، أن الفنانة دلال عبدالعزيز حتى مساء أمس، لم تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لكونها ترقد في مستشفى آخر عن مستشفى سمير غانم، ويمنع عنها الزيارة لإصابتها بفيروس كورونا، وأن مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية، كما أنها لم تظهر بمراسم الجنازة.