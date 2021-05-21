صور .. رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لـ كنيسة كفر العلو

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جدة - نرمين السيد - وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا قيادات السنودس ومجمع القاهرة والشيوخ والشمامسة الجدد وشعب الكنيسة، وقال رئيس الإنجيلية فى كلمة الاحتفال: "الكلمة المقدسة لها سلطان، تمسكوا بكلمة الله، والبعيد عن كلمة الله بعيد عن الله، فكيف نعرف الله دون أن نعرف حديثه".
وأضاف رئيس الإنجيلية، إن "التقوى الشخصية مسؤولية، وتقوى القادة مسؤولية، وتذكروا دائمًا أن الخطية تبدأ بفكرة وتبرير فسقوط، وهى أخطر ما يواجه المؤمنين والقادة تلك المساحة الرمادية الخاصة بتبرير ما لا يمكن تبريرة دون حدود".
كما شارك فى برنامج الاحتفالية القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، والقس نادر نبيل، راعى الكنيسة الإنجيلية بكفر العلو، والقس أيمن سامى، راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى، والشيخ رأفت نصيف، بكنيسة كفر العلو الإنجيلية.
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