المنصات الرقمية تستحوذ على أبرز نجوم الدراما التليفزيونية..مغناطيس جذب

/631925/المنصات-الرقمية-تستحوذ-على-أبرز-نجوم-الدراما-التليفزيونيةمغناطيس-جذب

اتجه العديد من النجوم البارزين في الدراما التليفزيونية لتوجيه أعمالهم الدرامية للمنصات الالكترونية المختلفة التي أصبحت علامة بارزة في نجاح الأعمال الفنية المختلفة خاصةً المسلسلات، وذلك بتقديمها محتوى صغير لا يتخطى الـ 10 حلقات للمسلسل الواحد دون الاسهاب أو الإطالة في الأحداث، لذلك ظهر نجاح المنصات الرقمية في جذب الجمهور بشكل ملحوظ، على عكس الدراما التليفزيونية التي يتراوح عدد حلقاتها بين 30 الي 45 حلقة للموسم الواحد ما يجعل المتابعين يتوقفون عن استكمالها نتيجة لاصابتهم بالملل.

دوت الخليج يرصد أبرز النجوم والمسلسلات التي تعرض لعدد من نجوم الوسط الفني، عبر المنصات الرقمية المختلفة خلال الفترة القليلة القادمة.

مسلسل الديب لياسر جلال

يعد مسلسل الديب أولى أعمال ياسر جلال الرقمية الذي تفاجىء بها الجمهور وخاصة وأنه حريص على تقديم عمل درامي رمضاني كل عام، إذ يتكون العمل من 8 حلقات فقط تدور أحداثها في إطار بوليسي حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة، التي يتولى التصدى لها، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، ومن المقرر عرض مسلسل الديب على منصة watch it الرقمية بعد الانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة.

مسلسل وادي الجن 2

وبعد نجاح الجزء الأول من مسلسل وادي الجن قررا صناعه تصوير الجزء الثاني من العمل الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضه بنهاية العام الحالي على إحدى المنصات الإليكترونية، وجمعت المشاهد الأولى كلًا من الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بالفنان يوسف عثمان، وينتمي مسلسل وادي الجن لقائمة الأعمال الإلكترونية المكونة من 7 حلقات فقط، وتدور أحداثه إطار كوميدي تشويقي إذ يعكس قصة مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف.

ويقدم يوسف عثمان خلال أحداث المسلسل شخصية خالد لاعب بوكس وستاند آب كوميدي، يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور أحداث مسلسل.

مسلسل الحرامي 2 يضم محمد جمعة

أعلن المخرج محمد سلامة، البدء في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" الذي يدخل ضمن قائمة المسلسلات الالكترونية التي تلقى نجاحاتها من خلال نسب المشاهدات المرتفعة على المنصات الرقمية، وضم سلامة العديد من النجوم الجدد لأحداث الجزء الثاني من مسلسل ولكن لم يتم الإعلان عنهم بكسل جذري حتى الآن سوى الفنان محمد جمعة، بالإضافة إلى بعض نجوم الجزء الأول وهم رانيا يوسف، وبيومي فؤاد وأحمد داش، ورنا رئيس وكارولين عزمي.

مسلسل الحرامي يتنمي إلى نوعية الأعمال ذات الـ 10 حلقات ويتم عرضه على المنصات الرقمية في 10 دقائق فقط لكل حلقة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

مسلسل زودياك 2 بأبطال جدد

أما عن مصير مسلسل زودياك الذي يعد أول عمل درامي مصري صمم خصيصًا لعرضه على منصة VIU الرقيمة فانتهت أسرة العمل من كتابة السيناريو الخاص بالجزء الثاني من المسلسل تمهيدًا لتصويره خلال موسم الصيف الحالي بأبطال جُدد، وعرضه في نهاية العام، وكانت تستعد أسرة المسلسل لتصويره من فترة كبيرة لكنه تعطل أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى انشغال صناعه في تصوير أعمال اخرى، ومن المقرر عرض على منصة Viu الرقمية.

مسلسل زودياك مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتناقش قضية الأبراج في عصر الفراعنة، تدور أحداث المسلسل في قالب من التشويق والإثارة حول تورط مجموعة من طلاب الجامعة في سلسلة من الجرائم الغامضة بعد اشتراكهم في تحقيق صحفي يتناول حياة عالم فلك مشهور، وتتعقد الأمور بعد أن تصيبهم لعنة سحرية غير مفهومة تقتنص أرواحهم كلٌ حسب برجه الفلكي واحدًا تلو الآخر.

مسلسل 60 دقيقة لياسمين رئيس

ولأول مرة بعد تألقها في مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني هذا العام، تستعد ياسمين رئيس مع الفنان أحمد السعدني لتصوير مسلسلهما الجديد الذي يحمل اسم "60 دقيقة"، مع بداية شهر يونيو المقبل ويشارك في بطولته أيضّا الفنانة سوسن بدر وثراء جبيل، وجاري ترشيح باقي الأدوار، ومن المقرر تصويره في لبنان.

ينتمي مسلسل "60 دقيقة" لفئة الإثارة والتشويق، ويتكون من 9 حلقات فقط، والمقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية ضمن أعمالها الخاصة، ليبدأ عرضه فيما بعد على شاشة قنوات "mbc"، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

ولازالت المنصات الإلكترونية لم تحصل على إشباعها بتلك الأعمال فهي تسعى دائمًا لجذب كبار نجوم الوسط الفني إليها لتضمن نجاحها ونجاح أعمالهم، ولازلنا في ترقب لأي مفاجأه من عمل درامي جديد يلتحق بتلك القائمة.