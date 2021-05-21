كريم عبدالعزيز ينعي الراحل سمير غانم بكلمات مؤثرة

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نعى الفنان كريم عبد العزيز، وفاة الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، بعدما اشتدت عليه تداعيات فيروس كورونا المستجد لتتسبب له في خلل بوظائف الجسم منها الكلى.

دوت الخليج يرصد الكلمات التي نعى بها الفنان كريم عبدالعزيز، الراحل سمير غانم صاحب البهجة في قلوب جميع المصريين على مدار الأعوام الماضية.

كريم عبد العزيز ينعي سمير غانم

نشر كريم عبد العزيز صورة لسمير غانم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” وعلق قائلًا: "مع السلامة يا أستاذ الكوميديا في العالم العربي.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. سنظل طول ما احنا عايشين فاكرينك ولا يمكن لأي شخص مصري أو عربي ينسى اللي عاش عمر بحاله يفرح الناس ويبسطهم بأرقى أنواع الفنون.. وداعًا يا سمورة".

وكان قد خرج جثمان الفنان الراحل، من مستشفى الصفا، صباح اليوم الجمعة، بحضور ابنتيه الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

كانت آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز مسلسل الاختيار 2 الذي حقق نجاحًا ساحقًا خلال عرضه في شهر رمضان 2021، حيث شاركه في البطولة عدد كبير من النجوم منهم الفنان أحمد مكي، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، وماجد الكدواني، وعدد كبير من ضيوف الشرف الذين جسدوا قصص حياه العديد من الضباط.