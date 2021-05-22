دروس عظيمة من يوم أحد .. موضوع خطبة الجمعة القادمة

جدة - نرمين السيد - وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، الضوء على أبرز الدروس المستفادة من يوم أحد، قائلا إننا تعلمنا من يوم أحد أهمية طاعة القائد، وخطورة الخروج على الأدوار والمهام المحددة لكل جندى.

وأضاف أن من أهم دروس أحد تمحيص أهل الثبات و اصطفاء أهل الشهادة، ومنها الصلابة فى مواجهة الشائعات، ومنها الإيمان بالحق والاستعداد للتضحية فى سبيله.

وأوضح أننا تعلمنا منها أيضاعدم اليأس أو الإحباط بالعمل على إعادة بناء الذات مهما كانت العقبات والصعاب.

وأكد، أنه قد آثرنا استخدام المسمى الأدق "يوم أحد"، وإلا فلو أطلقت عليها "غزوة" كما هو شائع لدى كثير من كتاب السير، فمن الذى غزا من؟، هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى انطلق إلى مكة لقتال أهلها الذين آذوه وأخرجوه هو وأصحابه منها، أو أن مشركيها هم الذين جاءوا لقتاله صلى الله عليه وسلم وقتال أصحابه حتى كانت المعركة عند جبل أحد على مشارف المدينة المنورة؟ على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت الوزارة فى بيانها: "نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".