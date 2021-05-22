فيديو .. سامح شكرى : أى تصرف إثيوبى أحادى فى سد النهضة سيؤدى لتداعيات وتوتر

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن مصر أعربت عن توفير الفرصة أمام أشقائها فى إثيوبيا بأن يتم الملء لسد النهضة وتشغيله وكانت دائما المفاوضات السابقة تؤكد ذلك، مشيرا إلى أن هناك ضرر نستطيع أن نتحمله نظيره بلوغ أشقائنا فى إثيوبيا لهدفهم التنموى، كما أن هناك ضرر لا نتحمله ولا نقبله وهو ما لا نستطيع أن نتعامل معه ونستوعبه.

وذكر أن التصرف الأحادى من قبل إثيوبيا ينبىء بتداعيات وتوتر نحاول أن نتجنبها، لأنها سوف تؤدى إلى توتر فى المنطقة وتزعزع الاستقرار فى شرق إفريقيا، والقرن الإفريقى.