سامح شكرى: ملء إثيوبيا الثانى لسد النهضة دون اتفاق خروج عن القانون الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال شكرى، فى تصريحات لفضائية "mbc مصر": إذا بدأت إثيوبيا الملء الثانى للسد، دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، تكون خالفت تعهداتها فى اتفاق المبادئ وخرجت عن القانون الدولى، والتصرف المسؤول.

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