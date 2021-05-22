عاجل.. الرئاسة: 130 شاحنة فى قافلة مساعدات لغزة تنفيذا لتوجيهات السيسى

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات لقطاع غزة، عبارة عن 130 شاحنة محملة بـ 2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية .. وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر.





ونشر السفير بسام راضى عبر صفحته على موقع فيسبوك فيديو، لتجهيز ما تضمنته القافلة من مساعدات لقطاع غزة.

وأشار المتحدث الرئاسى، إلى أن القافلة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

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