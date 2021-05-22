وزير الخارجية: وارد حدوث اتفاق ما بين الفلسطينيين وإسرائيل فى القاهرة مستقبليا

علق السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بوقف إطلاق النار فى فلسطين، قائلا إن الحث المصرى مرتبط بمصلحة الشعب الفلسطينى فيما يتعلق بقضية القدس والحفاظ عليها وعدم الاعتداء على الشعب، والشعب الشقيق تعرض لأعمال عسكرية لها تأثير بالغ على شعب غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة أم بى سى مصر: مصر تعمل منذ اللحظة الأولى للوصول إلى وقف إطلاق النار، وهناك مفاوضات لسنوات طويلة ولم تسفر عن شيء، ولكن لمصلحة المنطقة التوصل لحل نهائى وشامل للقضية الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية كانت الشرارة التى أدت إلى حدوث الاشتباكات، ويجب الكف عن استخدام إشارات استفزازية.

وأشار الوزير إلى أن الهدنة أتت لتهدئة الأوضاع والجميع لديه مسئولية، ويجب عدم اتخاذ إجراءات منفردة يمكن أن تزيد التوتر مرة أخرى، والقضية الفلسطينية على أولوية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى ضحى بأرواحه من أجل القضية وهناك تشاور، ووارد جدا حدوث اتفاق ما بين الفلسطينيين وإسرائيل فى القاهرة مستقبليا".

واستكمل الوزير حديثه قائلا إن مصر تتواصل مع قيادات غزة وإسرائيل، وجرى احتواء الأمر، والآن نستطيع أن نركز على مطالب أخواتنا فى غزة.. وتثبيت الهدنة ووضع إجراءات للحفاظ عليها، وتحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلى، ولدينا اهتمام للحفاظ على الهدنة وعدم خرقها، وخارطة الطريق منذ أن أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التوصل للهدنة، ولابد من حل الدولتين وحصول الشعب الفلسطينى على حقه المشروع.

وأكد: يجب عودة المجتمع الدولى لدوره المركزى والاهتمام بإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة، من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطينى وحل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية، وحديثى مع وزير الخارجية الإسرائيلى تطرق إلى ذلك، وما أدى به بايدن كان به إشارات، وتناول الأمر يضمن عدم تكرار هذه الأحداث، وهناك علاقات مصرية أمريكية متواصلة والاتصالات ما بين الدولتين كانت مستمرة، وتوجت باتصال بايدن بالرئيس لقضية تهم الطرفين، وهناك تقدير من بايدن وكافة الدول بما تقوم به مصر تجاه القضية.